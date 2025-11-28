Nella Milano da paura di Beppe Sala ora si pensa solo a rieducare i maschi

A Milano il nuovo Tavolo permanente sulla «rieducazione maschile», annunciato dal Consiglio comunale, si apre tra polemiche e dubbi sulla sua reale utilità. Le critiche del centrodestra sono arrivate subito, mentre le ricerche internazionali mostrano da anni risultati incerti sui percorsi rivolti agli uomini. Il sondaggio più citato è il Drive survivors’ survey del 2021: su 470 donne nel Regno Unito, il 52% non ha visto cambiamenti nei partner dopo i programmi di recupero, il 31% ha notato un peggioramento e solo l’8% un miglioramento. Numeri che coincidono con altre valutazioni europee e che, negli ultimi anni, hanno portato alla chiusura o alla mancata prosecuzione di diversi progetti pilota rivolti proprio agli autori di violenza. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Nella Milano “da paura” di Beppe Sala ora si pensa solo a rieducare i maschi

