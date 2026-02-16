L'Inter si concentra sulla partita di Champions League di mercoledì, dopo settimane di discussioni accese sui social. Chivu, nuovo allenatore, ha chiarito che il suo obiettivo principale resta il torneo continentale, mentre Bastoni ha deciso di bloccare i commenti online per evitare distrazioni. I dirigenti nerazzurri lavorano da giorni per rafforzare la squadra e ridurre le tensioni interne, puntando tutto sulla sfida contro il Bodo Glimt.

Ad Appiano Gentile si prova da ieri a costruire muri più spessi. Una protezione contro le polemiche, in modo da concentrarsi al meglio possibile su un appuntamento chiave come quello che attende l’ Inter mercoledì sera, nell’andata dei playoff di Champions League in casa del Bodo Glimt. La tappa non si può sbagliare, è quella attraverso il quale i nerazzurri proveranno ad arrivare a un traguardo che l’anno scorso era già stato tagliato, di questi tempi: gli ottavi di finale ottenuti allora in via diretta. Chivu dovrà invece affrontare due sfide in più per affiancare il predecessore, Simone Inzaghi, avendo però archiviato la venticinquesima giornata di campionato con sette punti in più della stagione scorsa e una diversa posizione di classifica (l’Inter era seconda a -2 dal Napoli). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Inter in volo oltre le polemiche. Chivu ha in testa solo la Champions . Bastoni blocca i commenti sui social

Dopo il cartellino rosso ricevuto da Kalulu durante il derby, Bastoni e la sua famiglia hanno deciso di spegnere i commenti sui social.

Bastoni e sua moglie hanno deciso di bloccare i commenti sui social dopo aver ricevuto insulti e minacce, alcuni rivolti anche alla loro bambina.

