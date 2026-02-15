Bastoni Inter frasi shock dopo il match con la Juventus | il difensore nerazzurro disattiva i commenti sui social
Dopo il cartellino rosso ricevuto da Kalulu durante il derby, Bastoni e la sua famiglia hanno deciso di spegnere i commenti sui social. La decisione arriva a poche ore dalla partita, quando sui social sono iniziati a circolare commenti molto duri nei confronti del difensore nerazzurro. Bastoni, che aveva già ricevuto diverse critiche, ha preferito ridurre i commenti per evitare ulteriori polemiche.
Inter News 24 Bastoni Inter, frasi shock dopo il rosso a Kalulu. Il difensore nerazzurro e la famiglia disattivano i commenti sui social dopo il derby d’Italia. Il post partita di Inter-Juventus si trascina dietro una scia polemica che va ben oltre il terreno di gioco. Al centro delle discussioni c’è Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro, finito nel mirino dopo l’episodio che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu nel finale del primo tempo. Un caso arbitrale che ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, ma che purtroppo ha superato i confini del confronto sportivo trasformandosi in un attacco personale. 🔗 Leggi su Internews24.com
