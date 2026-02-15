Bastoni Inter frasi shock dopo il match con la Juventus | il difensore nerazzurro disattiva i commenti sui social

Dopo il cartellino rosso ricevuto da Kalulu durante il derby, Bastoni e la sua famiglia hanno deciso di spegnere i commenti sui social. La decisione arriva a poche ore dalla partita, quando sui social sono iniziati a circolare commenti molto duri nei confronti del difensore nerazzurro. Bastoni, che aveva già ricevuto diverse critiche, ha preferito ridurre i commenti per evitare ulteriori polemiche.

Domenica, l'Inter ha vinto contro la Juventus a San Siro, e sui social si scatenano discussioni sui duelli tra Bastoni e Kalulu.

