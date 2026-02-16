Inter attenzione al Bodø Glimt | nel regno del sintetico dove cadono i giganti
L’Inter di Cristian Chivu si prepara a sfidare il BodøGlimt, una squadra norvegese nota per giocare su un campo in sintetico che spesso mette in difficoltà le grandi del calcio europeo. La partita si svolgerà nel freddo regno artico, dove le condizioni estreme e il terreno artificiale fanno tremare le squadre più esperte. I giocatori nerazzurri devono adattarsi rapidamente alle sfide di un ambiente insolito, lontano dal calcio tradizionale.
L’ Inter di Cristian Chivu si appresta a varcare il circolo polare artico per una sfida che, dietro l’apparente dislivello tecnico, nasconde le insidie di un laboratorio tattico d’eccellenza. Il BodøGlimt, avversario dei nerazzurri nell’andata dei playoff di Champions League, rappresenta il fenomeno più dirompente del calcio scandinavo recente. Nonostante il campionato norvegese sia fermo dallo scorso 30 novembre, la compagine guidata da Kjetil Knutsen — architetto di un miracolo sportivo che dura da sei anni — si presenta all’appuntamento con la forza di un’identità scolpita nel 4-3-3 e una tradizione casalinga che rasenta l’invincibilità.🔗 Leggi su Serieagoal.it
Inter, trappola artica contro il Bodø/Glimt: i segreti del miracolo di Knutsen
Bodø/Glimt-Juventus: orario, formazioni e dove vederla in tvLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Probabili formazioni Bodo/Glimt-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Calhanoglu, Pio Esposito, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram e Mkhitaryan; Serie A, il calendario: Inter - Genoa si gioca sabato 28 febbraio; Gli accoppiamenti delle italiane ai playoff: Inter-Bodo, Atalanta-Dortmund e Juve-Galatasaray; Inter attesa dal Bodo/Glimt in Champions: i pericoli della trasferta norvegese, dal freddo al campo sintetico.
Dove vedere Bodo/Glimt - Inter, il playoff di andata di Champions League?Scopri dove vedere Bodø/Glimt – Inter in TV e streaming per i playoff di Champions League 2025/26. Orari, piattaforme ufficiali e consigli per seguire la partita dall’inizio alla fine senza perdere ne ... tag24.it
Sorteggio playoff Champions: Inter con Bodø/Glimt, Juve con GalatasarayIl sorteggio, svoltosi a Nyon, ha definito gli abbinamenti per i playoff di Champions League. L’Inter è stata abbinata al Bodø/Glimt, la Juventus al Galatasaray e l’Atalanta al Borussia Dortmund. it.blastingnews.com
Vieri: "Inter-Juventus È la partita dell'anno, c'è tanta attenzione, adrenalina, tutti la vogliono giocare. Poi si gioca a San Siro che è il posto dove un attaccante vuole fare gol. San Siro è una bolgia, era il mio grande sogno giocare a San Siro". - facebook.com facebook
Mercato, United domani a San Siro per vedere Dimarco! Attenzione però perché l'Inter... x.com