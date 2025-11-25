Bodø Glimt-Juventus | orario formazioni e dove vederla in tv

La Juventus vola in Norvegia per giocare contro il BodøGlimt nel match valido per la quinta giornata di Champions League. I bianconeri scendono in campo (sintetico) questa sera, martedì 25 novembre, alle 21. Orario dunque confermato nonostante le temperature gelide che vanno sotto lo zero: -3°C alle 19, percepiti -8.8°C. La squadra di Luciano Spalletti oltre ai campioni di Norvegia dovrà anche sfidare il freddo polare per portare a casa tre punti preziosi per la classifica. Al momento il club torinese è 26° – con tre punti raccolti dopo tre pareggi e una sconfitta – e quindi provvisoriamente fuori dalla zona playoff. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bodø/Glimt-Juventus: orario, formazioni e dove vederla in tv

News recenti che potrebbero piacerti

#ChampionsLeague: oggi in programma Bodo Glimt-Juventus , in Norvegia Andrea Salvati? #nonstopnews LIVE play.rtl.it/live/1/radiovi… Vai su X

(La Stampa)"Youth League: Bodo/Glimt - Juventus ore 11, ultima chiamata per i ragazzi di Padoin" ? https://ow.ly/VEo650Xxj7g - facebook.com Vai su Facebook

Bodo Glimt-Juventus stasera in TV: dove vederla, rinvio, orario proibito e il big-match di Champions League in chiaro - Stasera 25 novembre la Juventus sfida i norvegesi in Champions League: bufera di neve in arrivo su Glimt, le ipotesi di rinvio e il problema dell'orario. Riporta libero.it

Youth League, Bodo Glimt-Juventus Primavera: orario, diretta e dove vederla in tv e streaming - La sfida tra Bodo Glimt e Juventus, valida per la 5ª giornata della League Phase della Youth League, verrà trasmessa in diretta su Juventus Tv. Come scrive tuttosport.com

Bodo-Juventus: orario, dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni. Rischio neve - La Juventus si prepara a una trasferta ostica nel nord Europa, con rischio neve: martedì 25 novembre 2025, alle ore 21:00, affronterà il Bodo/Glimt allo Aspmyra Stadion ... Come scrive leggo.it