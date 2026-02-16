Inquinamento sul litorale dagli oggetti in plastica alle grandi boe | raccolti 1.600 chili di rifiuti

Il forte vento di domenica 15 ha portato sulla spiaggia oltre 1.600 chili di rifiuti, tra plastica e grandi boe, durante la pulizia organizzata da Plastic Free. L’operazione si è svolta nell’area militare a sud della Foce del Reno, dove volontari e forze dell’ordine hanno lavorato insieme per rimuovere i materiali abbandonati. Tra i rifiuti trovati, ci sono oggetti in plastica e attrezzi usati per la pesca, che inquinano il mare e rischiano di danneggiare la fauna locale.

Oltre 1.600 chili di rifiuti. E’ stato un intervento di forte valore ambientale e civico quello che ha caratterizzato la giornata (domenica 15) di pulizia organizzata da Plastic Free nell’area militare a sud della Foce del Reno, realizzata su volontà del Nucleo carabinieri della Biodiversità di Punta Marina e organizzata da Laura Felletti Spadazzi (referente Plastic Free Ferrara), con la collaborazione della sezione di Lugo. Nonostante la partenza sotto la pioggia, l’iniziativa si è poi svolta sotto un cielo sereno, coinvolgendo circa 80 volontari (provenienti dalle province di Ferrara, Ravenna, Rimini ed alcuni anche dal Veneto) accompagnati dal Nucleo carabinieri della Biodiversità di Punta Marina, guidato da Manuele Battani.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Lotta all'inquinamento da plastica, in una mattinata raccolti 450 chilogrammi di rifiuti Il Garda si difende dalla plastica: dai fondali raccolti 35 chili di rifiuti Il Lago di Garda torna sotto i riflettori per l’impegno nella tutela ambientale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Quasi 100 volontari ripuliscono le spiagge di Olbia dopo il passaggio del ciclone Harry: 600kg di rifiuti raccolti, tra cui 6 batterie d'auto usate; Tg Mondo Hi-Tech, edizione del 13 febbraio 2026; Il MASE lancia SIM, infrastruttura per la sicurezza ambientale; Cittadini di Civitavecchia in allarme per l’inquinamento del mare: rifiuti, Escherichia coli e topi in acqua (VIDEO). Allarme inquinamento. Le acque del litorale maremmano contaminate in tre puntiGrosseto, 6 agosto 2025 – La costa toscana continua a fare i conti con un sistema di depurazione insufficiente e criticità ambientali croniche. Lo dimostrano i dati diffusi da Goletta Verde di ... lanazione.it Il 14% di tutti i decessi in Europa dipende da fattori ambientaliI numeri sono impietosi. Secondo l’Agenzia europea per l’ambiente, il 14% dei decessi nell’Unione Europea è attribuibile a cause ambientali e in particolare all'inquinamento. Un dato che evidenzia, se ... gazzetta.it Maltempo, forti correnti e mare in tempesta: il risultato è la presenza in più zone del litorale cittadino di Salerno di schiuma giallognola poco rassicurante. Non bastano crolli e voragini a ridosso del mare, con pattinodromo comunale e marciapiedi in sofferen - facebook.com facebook