Lotta all' inquinamento da plastica in una mattinata raccolti 450 chilogrammi di rifiuti
Ancora una passeggiata ‘ecologica’, ancora centinaia di chili di rifiuti raccolti. Sabato 6 dicembre – all’interno del progetto ‘Nel bello si vive meglio’, promosso da Acer Ferrara con il supporto di Plastic Free – si è tenuta l’iniziativa rivolta alla lotta all’inquinamento da plastica e alla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
