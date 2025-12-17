Il Garda si difende dalla plastica | dai fondali raccolti 35 chili di rifiuti

Il Lago di Garda torna sotto i riflettori per l’impegno nella tutela ambientale. La Fraglia Vela Riva ha organizzato un’operazione di pulizia dei fondali, raccogliendo 35 chili di rifiuti, con l’obiettivo di preservare la bellezza e la biodiversità di questa preziosa risorsa naturale. Un gesto concreto per contrastare l’inquinamento e promuovere la sostenibilità.

