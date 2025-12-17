Il Garda si difende dalla plastica | dai fondali raccolti 35 chili di rifiuti

Il Lago di Garda torna sotto i riflettori per l’impegno nella tutela ambientale. La Fraglia Vela Riva ha organizzato un’operazione di pulizia dei fondali, raccogliendo 35 chili di rifiuti, con l’obiettivo di preservare la bellezza e la biodiversità di questa preziosa risorsa naturale. Un gesto concreto per contrastare l’inquinamento e promuovere la sostenibilità.

La Fraglia Vela Riva ha alzato l’asticella della sostenibilità ed è scesa in campo, ancora una volta, per la tutela del Lago di Garda. Nei giorni scorsi il circolo ha promosso la Giornata Ecologica dell’alto lago di Garda, un’operazione concreta di pulizia del bacino lacustre che ha coinvolto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

