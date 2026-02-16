Inizio settimana da cieli coperti | poi tempo più stabile e soleggiato

L’area di bassa pressione tra Corsica e Sardegna ha causato pioggia e nuvole su molte regioni italiane sabato. Dopo aver portato maltempo, si allontana rapidamente verso l’Europa sud-orientale. Con il suo spostamento, il cielo si è aperto e il clima si è stabilizzato, portando più sole e temperature in aumento. La situazione meteorologica cambia rapidamente, preparando il terreno a giornate più serene.

L'ampia area di bassa pressione posizionata tra Corsica e Sardegna, che ha portato nella giornata di sabato precipitazioni su buona parte delle regioni italiane, è scivolata velocemente verso l'Europa sud orientale, favorendo di fatto una ripresa del campo barico. Lunedì 16 avremo l'arrivo di un debole e veloce fronte atlantico, che interesserà la nostra regione seppur in maniera molto marginale. Martedì 17 e mercoledì la ripresa dei geopotenziali porterà una certa stabilizzazione delle condizioni atmosferiche con temperature in linea con i valori del periodo.