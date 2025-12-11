Alta pressione protagonista | tempo stabile nebbie e qualità dell’aria in peggioramento Possibile svolta da inizio settimana
L'alta pressione continuerà a dominare il panorama meteorologico italiano, garantendo tempo stabile e asciutto fino al weekend. Tuttavia, si prospettano nebbie frequenti e un peggioramento della qualità dell’aria, con possibili cambiamenti all’inizio della settimana prossima. Gli ultimi aggiornamenti di Meteo POP offrono una panoramica dettagliata sulle condizioni previste.
Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Foto di Foto-Rabe da Pixabay Nei prossimi giorni lo scenario meteorologico sull’Italia resterà dominato dall’alta pressione, che continuerà a occupare con decisione la nostra Penisola tra venerdì 12 dicembre e il weekend, mantenendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente asciutto. Nonostante l’assenza di piogge e fenomeni significativi, i cieli risulteranno spesso grigi e poco luminosi, soprattutto sulle pianure del Nord e lungo le coste, dove insisteranno nebbie e nubi basse. Accanto alla stabilità atmosferica, l’anticiclone favorirà l’afflusso di aria insolitamente mite per il periodo: le temperature, in particolare nei valori massimi, si porteranno diversi gradi sopra la media stagionale, confermando una fase decisamente più calda rispetto alle tipiche condizioni di metà dicembre. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it
