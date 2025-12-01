Pioggia e cieli coperti tutta la settimana ma nel week end dell' Immacolata torna il bel tempo

Sarà una settimana caratterizzata da pioggia, cieli coperti e neve (debole) solo in montagna quella appena iniziata nel novarese e Vco. Ma nel week end dell'Immacolata cambierà tutto e tornerà il sereno.Secondo le previsioni di 3B Meteo, inoltre, le temperature massime subiranno un leggero rialzo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

A Parma i cieli saranno molto nuvolosi o coperti: sono previsti 13mm di pioggia nelle prossime ore - facebook.com Vai su Facebook

Previsioni meteo del 2 dicembre 2025 - Previsioni del tempo per il 2 dicembre 2025: copertura nuvolosa, piogge parziali e giornate fresche in tutta Italia. Da msn.com

Meteo, ancora neve e pioggia sull'Italia: le regioni più a rischio - Nuova fase di maltempo marcato sull'Italia, con neve e pioggia dal 2 dicembre. Riporta msn.com

Cielo nuvoloso con piogge deboli e temperature in rialzo lunedì 24 novembre sulla provincia di Ravenna previsioni - Secondo le previsioni di Arpae, la giornata di oggi, lunedì 24 novembre, sarà segnata da cieli molto nuvolosi o coperti su tutta la provincia di Ravenna, ... Scrive ravennanotizie.it

Weekend con nuvole e pioggia, poi sole e temperature primaverili: meteo Toscana, torna l’anticiclone - Firenze, 27 febbraio 2025 – Anche in Toscana un ultimo fine settimana con pioggia, nuvole e temperature invernali. Da lanazione.it

Pioggia e neve non si fermano nel weekend, maltempo a Milano e in Lombardia: le previsioni meteo - Secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata di sabato sarà dominata da una diffusa instabilità atmosferica su tutta la regione. Riporta ilgiorno.it

Previsioni meteo dal 17 novembre al 20 novembre 2025 - Previsioni meteo per l'Italia dal 17 al 20 novembre 2025 Le previsioni meteo dal 17 al 20 novembre 2025 vedranno condizioni meteorologiche variabili su ... Da msn.com