Giarre i consigli dei carabinieri agli anziani su come difendersi dalle truffe

A Giarre, i Carabinieri hanno organizzato un incontro presso la Chiesa di San Giovanni Montebello per sensibilizzare gli anziani sulle tecniche di prevenzione e difesa contro le truffe più comuni. L'iniziativa mira a rafforzare la sicurezza delle fasce più vulnerabili della comunità attraverso consigli pratici e informative.

ABBONATI A DAYITALIANEWS I Carabinieri incontrano la cittadinanza. Presso la Chiesa di San Giovanni Montebello si è svolto un incontro dedicato alla prevenzione delle truffe ai danni delle fasce più vulnerabili, in particolare gli anziani. L’iniziativa, promossa dai Carabinieri di Giarre, ha richiamato un’ampia partecipazione di cittadini interessati ad apprendere strategie efficaci per proteggersi dalle truffe, fenomeno purtroppo in costante crescita. Le tecniche più comuni utilizzate dai truffatori. Durante l’incontro sono stati illustrati i metodi più ricorrenti con cui i truffatori tentano di ingannare le vittime: Telefonate da finti Carabinieri che raccontano di un familiare coinvolto in un grave incidente e chiedono il pagamento di una cauzione per evitare l’arresto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Giarre, i consigli dei carabinieri agli anziani su come difendersi dalle truffe

L’USO RESPONSABILE DEL WEB PER CONTRASTARE FENOMENI DI CYBERBULLISMO: I CONSIGLI DELLA POLIZIA DI STATO AGLI ALUNNI DEL PLESSO MONTALCINI DI GIARRE Ancora una partecipata e coinvolgente lezione della Polizia di Stato tra Vai su Facebook

Giarre, consigli per difendersi dalle truffe in danno di anziani. I Carabinieri incontrano la popolazione - Presso la Chiesa di San Giovanni Montebello si è tenuto un incontro informativo, organizzato dall’Arma dei Carabinieri, nel corso del quale è stato trattato il tema, sempre attuale, delle truffe ai ... Si legge su gazzettinonline.it