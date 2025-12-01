Infortunio Vlahovic Sky anticipa | Confermata la lesione… Non lieve Le ultime sui tempi di recupero del serbo

Infortunio Vlahovic, Sky anticipa: «Confermata la lesione. Non lieve». Le ultime sui tempi di recupero del serbo che si è fatto male con il Cagliari. L’ attesa  per il  bollettino medico  ufficiale della  Juventus  sulle condizioni di  Dušan Vlahovi?  è alta, ma le  prime indiscrezioni  fornite da  Sky Sport  confermano il  quadro clinico peggiore. L’attaccante serbo, infortunatosi all’ adduttore della coscia sinistra  durante la partita contro il Cagliari, è destinato a uno  stop prolungato  che comprometterà l’inizio del prossimo anno solare. Lesione confermata: non è lieve. Paolo Aghemo, inviato di  Sky Sport, ha fornito i  primi dettagli  sul  risultato degli esami strumentali  a cui il serbo si è sottoposto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

