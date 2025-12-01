Infortunio Vlahovic Sky anticipa | Confermata la lesione… Non lieve Le ultime sui tempi di recupero del serbo
Infortunio Vlahovic, Sky anticipa: «Confermata la lesione. Non lieve». Le ultime sui tempi di recupero del serbo che si è fatto male con il Cagliari. L’ attesa per il bollettino medico ufficiale della Juventus sulle condizioni di Dušan Vlahovi? è alta, ma le prime indiscrezioni fornite da Sky Sport confermano il quadro clinico peggiore. L’attaccante serbo, infortunatosi all’ adduttore della coscia sinistra durante la partita contro il Cagliari, è destinato a uno stop prolungato che comprometterà l’inizio del prossimo anno solare. Lesione confermata: non è lieve. Paolo Aghemo, inviato di Sky Sport, ha fornito i primi dettagli sul risultato degli esami strumentali a cui il serbo si è sottoposto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
