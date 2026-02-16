Infortunio Raspadori c'è stiramento al flessore | quante partite salta e quando rientra in campo

Giacomo Raspadori si è infortunato nel finale della partita tra Lazio e Atalanta a causa di uno stiramento al muscolo flessore. Gli esami medici hanno confermato la presenza di un'elongazione muscolare, che potrebbe costringerlo a saltare diverse partite. Il giocatore ha lasciato il campo visibilmente dolorante, mentre i medici stanno monitorando la sua condizione.