Infortunio Raspadori c'è stiramento al flessore | quante partite salta e quando rientra in campo
Giacomo Raspadori si è infortunato nel finale della partita tra Lazio e Atalanta a causa di uno stiramento al muscolo flessore. Gli esami medici hanno confermato la presenza di un'elongazione muscolare, che potrebbe costringerlo a saltare diverse partite. Il giocatore ha lasciato il campo visibilmente dolorante, mentre i medici stanno monitorando la sua condizione.
Giacomo Raspadori si è infortunato nel finale di Lazio-Atalanta per un problema muscolare: stiramento del flessore, l'esito dei successivi esami strumentali cui è stato sottoposto. Uno stop che prevede 2-3 settimane di recupero. Se non ci saranno problemi potrebbe tornare a metà marzo per la sfida all'Inter in campionato, ma l'obiettivo è di presentarsi al 100% il 26 marzo, per i playoff dell'Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it
Infortunio De Ketelaere, lesione al menisco: quante partite salta con l’Atalanta e quando rientra
Charles De Ketelaere si ferma con l’Atalanta.
L’Inter perde ancora Calhanoglu per infortunio: quante partite salta e quando torna in campo
L'Inter dovrà fare a meno di Calhanoglu a causa di un infortunio al polpaccio, subito durante la partita contro il Napoli.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Atalanta, risentimento muscolare per Raspadori; Atalanta, infortunio a Raspadori: l'attaccante lascia il campo per un problema muscolare; Infortunio Raspadori, c'è stiramento al flessore: quante partite salta e quando rientra in campo; Fantacalcio, brutte notizie per l’Atalanta: Raspadori ko a Roma, a rischio la nazionale?.
Infortunio Raspadori, c’è stiramento al flessore: quante partite salta e quando rientra in campoGiacomo Raspadori si è infortunato nel finale di Lazio-Atalanta per un problema muscolare: stiramento del flessore, l'esito dei successivi esami strumentali ... fanpage.it
Atalanta, infortunio muscolare per Raspadori: martedì c'è il Borussia Dortmund?f {?r%S?J;?UN?)J??4?'?4u {\?J [6???u0005??rZ~?D6?????c?dE?<_?-?0???5??u001aHu000f?`u001b?k?\?|?u0001?r?!?u0011???l??u000e?u0001V?+?u001fek????w? ... sport.sky.it
Atalanta, infortunio muscolare per Raspadori: martedì c'è il Borussia Dortmund #SkySport #Atalanta #Raspadori x.com
BREAKING - L’Atalanta ha finito la partita con la Lazio in 10: infortunio per Raspadori Leggi qui https://shorturl.at/xX41A facebook