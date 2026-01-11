Inter 2-2 Napoli i campani reagiscono due volte | arrivano notizie confortanti per Antonio Conte

Il match tra Inter e Napoli si è concluso con un pareggio 2-2, evidenziando la reattività dei campani, che sono riusciti a rispondere alle reti avversarie in più occasioni. La partita, caratterizzata da momenti di tensione e azione, fornisce segnali positivi per il Napoli e per l’allenatore Antonio Conte, indicando una buona tenuta della squadra in una fase cruciale del campionato.

Il Napoli strappa un pareggio importante contro l'Inter al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena, chiusa sul 2-2. Un risultato che, al di là della classifica, consegna ad Antonio Conte segnali estremamente positivi sul piano del carattere e della tenuta mentale della squadra. Gli azzurri, infatti, sono andati sotto per

