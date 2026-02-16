Infezioni parassitarie e mancato tracciamento | scatta il sequestro di pesce

La Capitaneria di porto di Roma ha sequestrato pesce scaduto e non tracciabile, dopo aver scoperto infezioni parassitarie nelle catture provenienti dall’hinterland romano. Durante i controlli, i militari hanno verificato che molti prodotti ittici non rispettavano le norme di sicurezza alimentare, mentre alcune partite risultavano prive di documentazione di provenienza. Un esempio concreto riguarda un carico di tonno, ormai fuori termine, che rischiava di finire sulle tavole dei consumatori ignari.

Prodotti ittici scaduti, mancato tracciamento dei prodotti, infezioni parassitarie: è lo scenario che si sono trovati davanti gli uomini della Capitaneria di porto di Roma durante i controlli effettuati sulla filiera dell’hinterland romano. Un quadro che ha portato al sequestro e alla distruzione di ingenti quantitativi di pesce ritenuto non conforme agli standard minimi di salubrità. Controlli sulla filiera ittica. L’attività ispettiva ha interessato numerosi esercizi commerciali destinati alla vendita e alla somministrazione di prodotti ittici. L’obiettivo è garantire che il pesce immesso sul mercato sia correttamente tracciato, sottoposto ai previsti controlli sanitari e accompagnato dalle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

A Malpensa, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme alla Guardia di Finanza e alla Capitaneria di Porto di Genova hanno sequestrato oltre 400 chili di pesce importato dalla Cina, perché considerato vietato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.