Pesce mal conservato Scatta il maxi-sequestro

Prodotti ittici scaduti da mesi rinvenuti in un deposito di Altopascio. Maxi sequestro della Guardia Costiera, capitaneria di porto di Livorno, che ha intercettato cinque tonnellate di pesce scaduto nei magazzini di un grossista di Altopascio. In altre zone della Toscana invece chiusi anche due ristoranti per carenze igieniche, rispettivamente a Empoli e a Marina di Carrara. A Campi Bisenzio, invece, sequestrati 250 chilogrammi di squalo Carcarino, inserito nelle specie in via di estinzione. È questo il bilancio dell’ operazione nazionale denominata Fish.net condotta dalla Guardia Costiera. L’inchiesta ha acceso i riflettori su un mercato parallelo che avrebbe potuto mettere a rischio la salute dei consumatori e persino l’ecosistema marino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Pesce mal conservato". Scatta il maxi-sequestro Leggi anche: Pesce mal conservato. Scatta maxi sequestro Leggi anche: VIDEO | Pesce mal conservato e succo d’agrumi irregolare: denunciato il titolare di una piattaforma logistica Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Pesce mal conservato. Scatta maxi sequestro. "Pesce mal conservato". Scatta il maxi-sequestro - La Guardia costiera lo ha scoperto all’interno di un magazzino ad Altopascio. lanazione.it

Pesce mal conservato e non tracciato stava per finire nelle tavole dei cenoni per il... - Tuttavia, i controlli della guardia costiera hanno permesso di evitare che una elevata quantità di pesce ... msn.com

Taranto, pesce mal conservato senza tracciabilità: chiuso ristorante in pieno centro - È stata sospesa l'attività in un ristorante nella centralissima via Berardi, a Taranto: il controllo della polizia e del SIAN del Dipartimento di Prevenzione ha permesso di riscontrare le non corrette ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Il pesce di Natale: sequestri a raffica sotto le Festività a Bergamo I veterinari di Ats Bergamo sequestrano pesce conservato erroneamente a temperatura ambiente: la retata sotto Natale in città e dintorni Continua a leggere: https://www.bergamotomorrow.it/202 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.