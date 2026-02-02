Sul tappeto rosso dei Grammy 2026, le star hanno scelto look che sembrano usciti dall’estate. Capelli morbidi, onde naturali e raccolti bassi si sono visti ovunque, accompagnati da trucchi che richiamano il caldo e il sole. Tyla ha sfoggiato una coda alta che spicca tra le tante acconciature semplici ma eleganti. La serata si è trasformata in una passerella di look freschi e rilassati, perfetti per la stagione calda.

Sul tappeto rosso del celebre premio musicale, insieme a make-up «graffianti», hanno dominato morbidi raccolti, onde relaxed e texture che evocano la calda stagione. Dalla coda di Tyla ai mermaid hair di Lady Gaga, dall'acconciatura boho di Sabrina Carpenter alle labbra ultra glossate di Teyana Taylor, e non solo. Ecco tutta la bellezza sul red carpet losangelino +++dropcap Quella dei Grammy 2026 è stata una serata ricca di emozioni, esibizioni, premi e ovviamente tanta bellezza. Giunta alla sua 68esima edizione, la cerimonia del celebre premio musicale si è tenuta presso la Crypto.com Arena di Los Angeles, radunando un ricchissimo parterre di celebrities, che non ha mancato di spargere glamour e ispirare con scenografici make-up e hair look dal piglio relaxed. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Grammy 2026: la coda alta in perfetto summer mood di Tyla e tutti gli altri beauty look delle star

Approfondimenti su Grammy 2026

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Grammy 2026

Argomenti discussi: Grammy 2026: la coda alta in perfetto summer mood di Tyla e tutti gli altri beauty look delle star.

Red Carpet Grammy 2026: Tendenze e Stili Imperdibili delle CelebritàTutte le sorprese del red carpet dei Grammy 2026: un evento straordinario ricco di stile, glamour e momenti indimenticabili. Scopri gli outfit più spettacolari, le tendenze della moda e le celebrità c ... notizie.it

Grammy Awards 2026, le principali nomination e dove vedere la cerimonia di premiazioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Grammy Awards 2026, le principali nomination e dove vedere la cerimonia di premiazione ... tg24.sky.it

Grammy Awards 2026: tra Kendrick Lamar e Lady Gaga, chi ha davvero convinto I Grammy Awards 2026 hanno acceso ancora una volta il dibattito tra appassionati di musica, addetti ai lavori e pubblico generalista. Ogni edizione porta con sé entusiasmo, as - facebook.com facebook