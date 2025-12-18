Agire nel territorio per l’adattamento ai cambiamenti climatici l' incontro a Palazzo Moroni

Venerdì 19 dicembre a Palazzo Moroni, presso la Sala Anziani del Comune di Padova, si terrà l’incontro “Agire nel territorio per l’adattamento ai cambiamenti climatici”. Un’occasione di confronto tra istituzioni, enti tecnici, mondo accademico e amministrazioni locali per approfondire strategie e azioni volte a fronteggiare le sfide ambientali e promuovere un futuro più sostenibile.

Venerdì 19 dicembre, dalle 10 alle 13.30, la Sala Anziani del Comune di Padova ospiterà l’incontro “Agire nel territorio per l’adattamento ai cambiamenti climatici”, una mattinata di approfondimento e confronto tra istituzioni, enti tecnici, mondo accademico e amministrazioni locali dedicata alle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

