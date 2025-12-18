Agire nel territorio per l’adattamento ai cambiamenti climatici l' incontro a Palazzo Moroni

Venerdì 19 dicembre a Palazzo Moroni, presso la Sala Anziani del Comune di Padova, si terrà l’incontro “Agire nel territorio per l’adattamento ai cambiamenti climatici”. Un’occasione di confronto tra istituzioni, enti tecnici, mondo accademico e amministrazioni locali per approfondire strategie e azioni volte a fronteggiare le sfide ambientali e promuovere un futuro più sostenibile.

