Palazzo Moroni si prepara al Natale tra arte sapori e iniziative speciali

Ecodibergamo.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle sale affrescate alle storie della famiglia seriana, ogni stanza diventa un capitolo di un’avventura che unisce la bellezza della dimora alla magia delle festività. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

palazzo moroni si prepara al natale tra arte sapori e iniziative speciali

© Ecodibergamo.it - Palazzo Moroni si prepara al Natale tra arte, sapori e iniziative speciali

Altre letture consigliate

palazzo moroni prepara natalePalazzo Moroni si prepara al Natale tra arte, sapori e iniziative speciali - Salendo il suo scalone, sembra di raggiungere un paradiso di affreschi seicenteschi e scene di mitologia greca che solo il genio di ... Si legge su ecodibergamo.it

Visite speciali per tutta la famiglia: “Natale a Palazzo Moroni” - In occasione del Natale 2024, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS invita a vivere la magia di questo periodo dell’anno nei suoi Beni aperti al pubblico, luoghi speciali che ... Lo riporta bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Palazzo Moroni Prepara Natale