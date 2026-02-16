Incontro con l' autore Cinque cerchi nella neve - storia delle Olimpiadi Invernali al St John’s Pub

Venerdì 20 febbraio alle 20, presso lo St John’s Pub di Piazzale Porta San Giovanni a Padova, l’autore di

??Le Olimpiadi Invernali diventano così il filo conduttore di un racconto che unisce storie personali e imprese leggendarie, dal fascino delle piste innevate all’eco internazionale dell’hockey su ghiaccio.??Un viaggio tra medaglie e classifiche, ma anche tra uomini, luoghi e sogni che hanno segnato epoche diverse sotto lo stesso cielo carico di neve. Un’opera che restituisce voce alla memoria e celebra lo sport come scuola di vita e ponte tra mondi lontani.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Nel 1924 si tennero le prime Olimpiadi invernali, a Chamonix, in Francia.

Durante le Olimpiadi invernali del 2026 si parlerà di un Minion che pattina sul ghiaccio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.