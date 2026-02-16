Incontro con l' autore Cinque cerchi nella neve - storia delle Olimpiadi Invernali al St John’s Pub
Venerdì 20 febbraio alle 20, presso lo St John’s Pub di Piazzale Porta San Giovanni a Padova, l’autore di
??Le Olimpiadi Invernali diventano così il filo conduttore di un racconto che unisce storie personali e imprese leggendarie, dal fascino delle piste innevate all’eco internazionale dell’hockey su ghiaccio.??Un viaggio tra medaglie e classifiche, ma anche tra uomini, luoghi e sogni che hanno segnato epoche diverse sotto lo stesso cielo carico di neve. Un’opera che restituisce voce alla memoria e celebra lo sport come scuola di vita e ponte tra mondi lontani.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
100 anni sulla neve: la storia delle Olimpiadi invernali dalla prima edizione del 1924 a Milano-Cortina
Nel 1924 si tennero le prime Olimpiadi invernali, a Chamonix, in Francia.
Un Minion sulla pista di ghiaccio, ecco come Tomàs Guarino è entrato nella storia delle Olimpiadi invernali
Durante le Olimpiadi invernali del 2026 si parlerà di un Minion che pattina sul ghiaccio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Marilù Murra; [INCONTRO CON L’AUTORE] – Armonie di Luce: tra realismo e realtà nel ritratto – Massimo Nocelli; Il marketing dell'ignoranza| Incontro con Paolo Guenzi; Vallecrosia, tutto esaurito per l’incontro con l’autore Federico Volante dedicato a Tex.
Italiani d’Africa, incontro con l’autrice Alessandra Vigo alla Biblioteca di StoriaAlessandra Vigo ha conseguito il dottorato di ricerca in Studi Storici presso l’Università degli Studi di Padova. Tra le sue pubblicazioni: Rimpatriati d’Africa. Assistenza, associazioni e reintegro ... padovaoggi.it
Incontro con l’autore: Alberto Barelli presenta «Baldaccio d’Anghiari»Arezzo, 29 gennaio 2026 – Sabato 31 gennaio alle 17:30 alla Libreria del Frattempo (Sansepolcro, Viale Armando Diaz, 2), si terrà l’INCONTRO CON L’AUTORE con Alberto Barelli, autore del volume ... lanazione.it
Ecco tutti gli Italiani in gara nel Day 10, anche oggi carichi più che maiiii Segui le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 live su discovery+ e HBO Max Italia #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics - facebook.com facebook
In questo San Valentino, il nostro vero amore sono le Olimpiadi invernali #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics x.com