Un Minion sulla pista di ghiaccio ecco come Tomàs Guarino è entrato nella storia delle Olimpiadi invernali

Durante le Olimpiadi invernali del 2026 si parlerà di un Minion che pattina sul ghiaccio. È stato il pattinatore catalano Tomàs Llorenç Guarino Sabaté, sei volte campione di Spagna, a sorprendere tutti con una performance che ricorda un personaggio dei cartoni animati. La scena ha fatto il giro dei social, lasciando il pubblico a bocca aperta.

Vedremo davvero un Minion pattinare sul ghiaccio alle Olimpiadi invernali 2026? Il pattinatore catalano Tomàs?Llorenç Guarino Sabaté, sei volte campione di Spagna, ha dimostrato che l’idea non è poi così assurda. Per tutta la stagione ha perfezionato un programma corto ispirato alla saga di Cattivissimo Me, un numero giocoso e irresistibile che sembrava pronto a conquistare il pubblico olimpico. Sembrava, appunto. Perché a pochi giorni dalla gara, una complicata questione di copyright ha rischiato di far sparire i Minions dal ghiaccio. Alla fine, però, il Bene ha avuto la meglio. E noi abbiamo ricostruito tutta la storia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

