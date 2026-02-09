Durante le Olimpiadi invernali del 2026 si parlerà di un Minion che pattina sul ghiaccio. È stato il pattinatore catalano Tomàs Llorenç Guarino Sabaté, sei volte campione di Spagna, a sorprendere tutti con una performance che ricorda un personaggio dei cartoni animati. La scena ha fatto il giro dei social, lasciando il pubblico a bocca aperta.

Vedremo davvero un Minion pattinare sul ghiaccio alle Olimpiadi invernali 2026? Il pattinatore catalano Tomàs?Llorenç Guarino Sabaté, sei volte campione di Spagna, ha dimostrato che l’idea non è poi così assurda. Per tutta la stagione ha perfezionato un programma corto ispirato alla saga di Cattivissimo Me, un numero giocoso e irresistibile che sembrava pronto a conquistare il pubblico olimpico. Sembrava, appunto. Perché a pochi giorni dalla gara, una complicata questione di copyright ha rischiato di far sparire i Minions dal ghiaccio. Alla fine, però, il Bene ha avuto la meglio. E noi abbiamo ricostruito tutta la storia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Un Minion sulla pista di ghiaccio, ecco come Tomàs Guarino è entrato nella storia delle Olimpiadi invernali

Approfondimenti su Tomàs Guarino

Nel 1924 si tennero le prime Olimpiadi invernali, a Chamonix, in Francia.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si è svolta venerdì sera allo Stadio San Siro di Milano.

Ultime notizie su Tomàs Guarino

