Traffico bloccato sull' autostrada tra Calenzano-Sesto e il Bivio A1-Variante

Questa sera sull’autostrada tra Calenzano e il Bivio A1-Variante si sono formati lunghi ingorghi. I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 15:05 nella galleria Le Croci, dove un mezzo pesante ha preso fuoco. Il traffico è completamente bloccato in quella zona, creando disagi per chi viaggia verso Nord.

I Vigili del fuoco del comando stanno intervenendo dalle ore 15:05 odierne nel comune di Calenzano, sul tratto autostradale al km 266, in direzione Nord, all'interno della galleria Le Croci, per spegnere un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante. Il veicolo interessato è una cella frigo.

