Terribile incidente sul lavoro a Caselette | operaio edile precipita da nove metri in un cantiere morto

Torinotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio edile sulla sessantina è morto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 28 novembre 2025, precipitando da un'altezza di nove metri in un cantiere edile in via Molino a Caselette. Inutili tutti i soccorsi da parte dei sanitari del 118 Azienda Zero, arrivati sul posto con le ambulanze e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

