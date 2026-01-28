Alluvione e frana caos totale sull’autostrada italiana | code per chilometri traffico in tilt

La strada statale Aurelia è paralizzata da una frana che ha bloccato il traffico. Le piogge intense hanno aggravato la situazione, creando lunghe code e disagi in tutta la Liguria. Auto ferme, mezzi di emergenza in azione e nessuna soluzione in vista nel breve termine.

La frana che blocca l’ Aurelia, i cantieri e la pioggia sono il mix perfetto che oggi manda in tilt il traffico in Liguria. Autostrade e strade regionali registrano lunghe code e rallentamenti significativi. Al centro dei disagi c’è la A10, l’autostrada dei due mari, dove un restringimento di carreggiata ha provocato sette chilometri di coda tra Genova Pra’ e Varazze, in direzione Ventimiglia. Non vanno meglio le situazioni verso Genova: si segnalano rallentamenti tra Pra’ e l’uscita di Genova Ovest, dove il traffico quotidiano si somma a quello costretto a imboccare l’autostrada per via della frana in località Pizzo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Un incidente tra auto e camion sull'A1, poco dopo Ponzano Romano, ha causato un'improvvisa congestione del traffico.

