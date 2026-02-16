Incidente A1 camion invade carreggiata | tratto chiuso e traffico in tilt

Un camion ha invaso la corsia opposta sull’A1, causando la chiusura del tratto tra Firenze Sud e Incisa Reggello. L’incidente si è verificato questa mattina al chilometro 311, nel comune di Rignano sull’Arno, in Toscana. Il veicolo ha perso il controllo e si è scontrato, bloccando il traffico e creando lunghe code già dal primo mattino.

