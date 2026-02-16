Alfredo Venturi è tornato in Italia dopo essere stato coinvolto in un incidente a Miami, a causa delle gravi ferite riportate. L’aereo che lo ha riportato a casa è atterrato ieri pomeriggio a Malpensa, segnando l’inizio del suo percorso di recupero nella clinica di Monza. Venturi, 50 anni, ha lasciato gli Stati Uniti con una lunga degenza alle spalle, mentre i medici italiani si preparano a intervenire per aiutarlo a riprendersi.

PESARO È atterrato ieri intorno alle 16.30 a Malpensa l’aereo che ha riportato in Italia Alfredo Venturi, 50 giorni dopo il tragico incidente avvenuto a Miami lo scorso 28 dicembre. Una lunga maratona che ancora non è finita, ma che apre spiragli nuovi soprattutto dal punto di vista affettivo da parte di tutta la famiglia. Ad attenderlo un’ambulanza con lo staff medico del San Gerardo di Monza, dove è stato subito ricoverato per tutti gli accertamenti e per stabilire le sue condizioni, anche dopo questo lungo viaggio dagli Usa. Un viaggio pazzesco perché, date le disposizioni di Trump a non fare partire dagli Stati Uniti i voli di linea con persone in barella a bordo, dal Jackson Memorial Hospital di Miami Alfredo è partito con un volo medicalizzato (quindi privato) verso Martinica, da dove poi è stato caricato sul volo Air France diretto a Malpensa. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Incidente a Miami, Alfredo Venturi è tornato in Italia: ora inizia il recupero nella clinica di Monza

Alfredo Venturi, architetto italiano in coma a Miami, si trova al centro di attenzione dopo un grave incidente.

Alfredo Venturi, 53 anni, coinvolto in un incidente in bicicletta a Miami, è in coma da prima di Capodanno.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.