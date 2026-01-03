Alfredo Venturi l’architetto in coma a Miami La sorella food creator Elisa | Figli in partenza

Alfredo Venturi, architetto italiano in coma a Miami, si trova al centro di attenzione dopo un grave incidente. La sorella, Elisa, food creator, ha comunicato che i figli di Venturi partiranno per Miami lunedì, mentre è stato incaricato un avvocato statunitense per seguire la situazione legale. La famiglia si trova in una fase di attesa e collaborazione con le autorità per fare chiarezza sull’accaduto.

Pesaro, 3 gennaio 2026 – " I figli di mio fratello lo raggiungeranno lunedì. Abbiamo incaricato un avvocato statunitense per seguire la vicenda che riguarda l'incidente". E' quanto riferito dalla Elisa Venturi, mentre a Pesaro l'attesa si fa sempre più tensa. Suo fratello, l'architetto Alfredo Venturi, 53 anni, resta in coma in un letto d'ospedale a Miami, dove è ricoverato dopo essere stato travolto da un'auto durante una vacanza negli Stati Uniti. Alfredo, figlio dei titolari dell'Ottica di via Cialdini e fratello della food creator Elisa, è negli Usa per una vacanza.

E' il fratello della nota food creator Elisa Venturi - facebook.com facebook

