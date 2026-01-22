Investito in bici a Miami | Alfredo in coma ma fuori pericolo Presto il ritorno in Italia | Avere un oceano di distanza è devastante

Alfredo Venturi, 53 anni, coinvolto in un incidente in bicicletta a Miami, è in coma da prima di Capodanno. Ora è fuori pericolo e si prepara il ritorno in Italia. La distanza dall’incidente rende difficile il suo recupero e il sostegno, ma le sue condizioni sono stabili. Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni e sul viaggio di rientro.

Pesaro, 22 gennaio 2026 – Alfredo Venturi, il 53enne ricoverato in terapia intensiva a Miami, vittima prima di Capodanno di un rovinoso incidente che l’ha portato in coma, è fuori pericolo di vita. Non si è ancora risvegliato, ma tutto tende per il meglio. Tanto che all’orizzonte c’è il rimpatrio in Italia: volerà su un aereo di linea, in un settore appositamente medicalizzato, dalla città statunitense a Milano, per poi essere ricoverato a Monza. Alfredo Venturi, l’architetto in coma a Miami. La sorella food creator Elisa: “Figli in partenza” “Avere un oceano in mezzo è psicologicamente devastante”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alfredo Venturi, l’architetto in coma a Miami. La sorella food creator Elisa: “Figli in partenza”Alfredo Venturi, architetto italiano in coma a Miami, si trova al centro di attenzione dopo un grave incidente.

