Inchiesta per corruzione a Cisterna maggioranza compatta al fianco del sindaco Mantini

Il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, si trova sotto inchiesta per corruzione, e la sua maggioranza si schiera compatta a suo favore. La vicenda è scoppiata dopo un’indagine della procura che coinvolge anche il consigliere Renio Monti e il dirigente comunale Luca De Vincenti, entrambi sospettati di aver favorito determinate operazioni edilizie. I membri dell’amministrazione hanno deciso di sostenere pubblicamente Mantini, sottolineando la fiducia nel loro leader e la volontà di fare fronte comune.

Lo scorso venerdì 13 febbraio ci sono stati gli interrogatori preventivi e nel stesso giorno il sindaco ha riunito i capigruppo per una riunione in Comune. Oggi l'intervento dei capigruppo della maggioranza - Aura Contarino (Pd), Piero Paliani (lista civica Conosco Cisterna), Elio Sarracino (M5S) e Mascia Cicchitti (lista civica Sempre Cisterna) - che si compatta al fianco del primo cittadino. "La storia personale e professionale del nostro sindaco Valentino Mantini parla prima di ogni cosa. Ha servito le Istituzioni per trent'anni con rigore e dedizione, con la stessa faccia e le stesse mani, senza mai modificare i suoi comportamenti prima e dopo essere stato eletto dalle cittadine e dai cittadini della nostra comunità.

