Corruzione a Cisterna | l' inchiesta gli indagati le richieste di arresto Il sindaco convoca i capigruppo

Valentino Mantini, sindaco di Cisterna, è coinvolto in un’indagine per corruzione che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di alcuni imprenditori locali, un consigliere comunale e un dirigente. La questione ha portato il primo cittadino a convocare i capigruppo di maggioranza e opposizione per discutere delle prossime mosse. Nel frattempo, in tribunale sono iniziati gli interrogatori preliminari degli indagati. Un dettaglio concreto è che l’indagine riguarda presunte tangenti legate a lavori pubblici nel territorio.

L'indagine coinvolge anche il consigliere comunale Renio Monti e il dirigente Luca De Vincenti. Ieri gli interrogatori preventivi davanti al gip Secondo l'inchiesta, che copre un arco di circa quattro anni e ipotizza il reato di corruzione, alcuni imprenditori si sarebbero rivolti a persone interne all'amministrazione comunale per realizzare e accelerare alcune pratiche. Sono due in particolari i filoni dell'indagine, condotta dalla guardia di finanza. Il primo riguarda la realizzazione di un centro commerciale tra Corso della Repubblica e via delle Province, per il quale l'imprenditore D'Ercole, rappresentante della 3Heads srl, avrebbe ricevuto da due funzionari comunali (anche loro indagati) l'indicazione di rivolgersi allo studio di architettura Monti per la progettazione.🔗 Leggi su Latinatoday.it

A Cisterna, un consigliere comunale e un dirigente sono finiti sotto inchiesta per sospetti di corruzione.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: CORRUZIONE A CISTERNA, CHIESTO L'ARRESTO PER SEI: TRA DI LORO RENIO MONTI E IL PADRE; Cisterna, sei indagati per corruzione: la Procura chiede l'arresto. Interrogatorio preventivo per un consigliere comunale e un dirigente; Inchiesta per corruzione a Cisterna di Latina, indagati un consigliere comunale e un dirigente; Inchiesta a Cisterna: indagati un consigliere comunale e un dirigente.

Corruzione a Cisterna, chiesto l'arresto anche per gli imprenditori D'Ercole e CalifanoSi sono conclusi poco fa in Tribunale a Latina gli interrogatori preventivi per gli indagati coinvolti nell'inchiesta per corruzione a Cisterna di Latina portata a termine dalla Guardia di Finanza del ... latinaoggi.eu

Cisterna, sei indagati per corruzione: la Procura chiede l'arresto. Interrogatorio preventivo per un consigliere comunale e un dirigenteInterrogatori preventivi questa mattina in Tribunale a Latina. La Procura ha chiesto gli arresti domiciliari per sei indagati, sono accusati di due episodi di corruzione a Cisterna. Tra loro ... ilmessaggero.it

CORRUZIONE A CISTERNA, CHIESTO L’ARRESTO PER SEI: TRA DI LORO RENIO MONTI E IL PADRE facebook