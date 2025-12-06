Telese Terme la maggioranza rilancia | squadra compatta e progetto civico per i prossimi cinque anni con Caporaso sindaco
Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolto nella serata di ieri un incontro della compagine amministrativa che sostiene l’amministrazione comunale di Telese Terme, eletta nel 2020 con la lista Tutti Telese. Un confronto partecipato e costruttivo, animato – come sottolineato da tutti i presenti – dall’amicizia che in questi anni di lavoro si è consolidata all’interno del gruppo e dall’amore profondo per Telese, elementi che continuano a essere il motore della squadra di governo guidata dal sindaco Giovanni Caporaso. Nel corso della riunione, i componenti della maggioranza hanno rinnovato la piena adesione al progetto politico-amministrativo avviato cinque anni fa, confermando massima coesione, piena condivisione degli obiettivi e sostegno unanime al primo cittadino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
