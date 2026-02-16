Stefano Boeri e Cino Zucchi sono sotto processo per aver manipolato la gara internazionale per la Biblioteca europea dell’informazione e della cultura (Beic) di Porta Vittoria a Milano. La causa deriva da sospetti di irregolarità che, secondo le indagini, avrebbero alterato le procedure di aggiudicazione, coinvolgendo anche presunte falsificazioni nei documenti presentati.

Stefano Boeri dovrà affrontare un processo con le accuse di turbativa d’asta e falso per la gara internazionale di progettazione della Biblioteca europea dell’informazione e della cultura ( Beic ) di Porta Vittoria a Milano. Lo ha deciso il gup di Milano, Fabrizio Filice, che al termine dell’udienza preliminare ha rinviato a giudizio il presidente della Triennale e altri cinque imputati fra cui il professore del Politecnico, Paolo Cino Zucchi, gli architetti Pier Paolo Tamburelli, Angelo Raffaele Lunati, Giancarlo Floridi e Andrea Caputo. Il processo inizierà il prossimo 7 aprile davanti alla seconda sezione del Tribunale di Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Beic, Stefano Boeri e Cino Zucchi a processo per turbativa e falso

Stefano Boeri e Cino Zucchi, noti architetti e docenti milanesi, sono finiti sotto processo perché sono accusati di aver manipolato una gara d’appalto e di aver fornito informazioni false riguardo a un possibile conflitto di interessi.

Il giudice ha deciso di processare gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi, coinvolti nel caso Beic, perché sono sospettati di aver manipolato un'asta pubblica.

