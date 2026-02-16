Gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi sono stati portati in tribunale a Milano, perché sono accusati di aver manipolato un’asta pubblica legata alla costruzione della Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic). La causa deriva da un procedimento che riguarda presunte false dichiarazioni sul loro possibile conflitto di interessi durante il concorso internazionale. Il giudice Fabrizio Fillice ha deciso di processarli, evidenziando come le accuse si concentrino su comportamenti sospetti durante la gara pubblica. La vicenda si riferisce a un progetto di rilevanza cittadina, con un concorso che ha attirato l’attenzione di molti addetti ai lavori.

AGI - Il giudice di Milano, Fabrizio Fillice, ha rinviato a giudizio gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi per turbativa d’asta e false dichiarazioni sul conflitto d’interesse in relazione al concorso internazionale per la Beic, la nuova Biblioteca europea di informazione e cultura. Il processo comincerà il 17 aprile e vedrà imputati oltre alle due archi-star anche altri 4 professionisti. “Non farò mai più una giuria in vita mia”. È il commento di Cino Zucchi, presente oggi in udienza, alla decisione del gip Fabrizio Fillice di rinviarlo a giudizio per il caso Beic assieme a Stefano Boeri, come lui architetto di fama internazionale e docente al Politecnico. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Caso Beic: gli architetti Boeri e Zucchi a processo per turbativa d'asta

