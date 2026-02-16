Caso Beic | gli architetti Boeri e Zucchi a processo per turbativa d' asta

Gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi sono stati portati in tribunale a Milano, perché sono accusati di aver manipolato un’asta pubblica legata alla costruzione della Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic). La causa deriva da un procedimento che riguarda presunte false dichiarazioni sul loro possibile conflitto di interessi durante il concorso internazionale. Il giudice Fabrizio Fillice ha deciso di processarli, evidenziando come le accuse si concentrino su comportamenti sospetti durante la gara pubblica. La vicenda si riferisce a un progetto di rilevanza cittadina, con un concorso che ha attirato l’attenzione di molti addetti ai lavori.

AGI - Il  giudice di Milano,  Fabrizio Fillice, ha rinviato a giudizio gli  architetti Stefano Boeri  e  Cino Zucchi  per  turbativa d’asta  e  false dichiarazioni  sul  conflitto d’interesse  in relazione al  concorso internazionale  per la  Beic, la nuova  Biblioteca europea di informazione e cultura. Il  processo  comincerà il  17 aprile  e vedrà  imputati  oltre alle due  archi-star  anche altri 4  professionisti. “Non farò mai più una  giuria  in vita mia”. È il commento di  Cino Zucchi, presente oggi in udienza, alla decisione del  gip Fabrizio Fillice  di rinviarlo a giudizio per il  caso Beic  assieme a  Stefano Boeri, come lui  architetto di fama internazionale  e  docente al Politecnico. 🔗 Leggi su Agi.it

