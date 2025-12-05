Pattinaggio di Figura Sara Conti e Niccolò Macii sono splendidi secondi nella Finale di Grand Prix

L’ISU Grand Prix Final di Nagoya (Giappone), atto conclusivo del massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura, ha vissuto la propria giornata intermedia di competizioni. Oggi Sara Conti e Niccolò Macii (Fiamme Oro) sono tornati sul ghiaccio dell’Aichi International Arena, cimentandosi nel programma libero delle coppie di artistico. Giovedì, il blasonato binomio aveva stabilito il nuovo primato nazionale del programma corto, ottenendo un punteggio di 77.22. La performance poneva gli azzurri in seconda posizione dopo lo short program, a soli 10 centesimi dai giapponesi Riku MiuraRyuichi Kihara, ma con un vantaggio di 2. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

