In giornate previste anche le finali della gara a squadre miste skeleton e il primo programma di pattinaggio di figura con Sara Conti e Niccolò Macii

S econda domenica di gare oggi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 dove, in programma, ci sono tante possibilità di medaglia per gli atleti azzurri. In mattinata, Federica Brignone e Sofia Goggia tornano sugli sci per lo slalom gigante femminile, nel pomeriggio invece Michela Moioli sarà impegnata nello snowboard cross insieme a Omar Visentin. Federica Brignone: «Ho usato tutto per vincere, anche la mia sofferenza» X Leggi anche › Federica Brignone mostra la cicatrice sulla gamba dopo l'incidente: «Record di punti, ma degli ultimi 42 avrei fatto a meno» Grande attesa anche per le due coppie italiane di pattinaggio di figura: Sara Conti e Niccolò Macii e Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini.
Prosegue la terza giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.
Pattinaggio di Figura, Sara Conti e Niccolò Macii sono splendidi secondi nella Finale di Grand Prix
Le Skills di Sara Conti . La Pattinatrice bergamasca Campionessa Europea, 2a Classificata all'ISU Gran Prix (massimo circuito mondiale) e neo Bronzo Olimpico Milano/Cortina 2026 è davvero incredibile . Grazie ad un fisico dotatissimo rie facebook
Gli azzurri conquistano la medaglia di bronzo al Team Event di figure skating dopo 12 anni dall’ultima. Niccolò Macii, Sara Conti, Charlène Guignard, Marco Fabbri, Lara Naki Gutmann, Matteo Rizzo e x.com