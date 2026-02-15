In giornate previste anche le finali della gara a squadre miste skeleton e il primo programma di pattinaggio di figura con Sara Conti e Niccolò Macii

Oggi, alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si svolgono le finali delle gare a squadre miste di skeleton e il primo programma di pattinaggio artistico con Sara Conti e Niccolò Macii. La giornata promette molte opportunità di medaglie per gli atleti italiani, che si preparano a dare il massimo sul ghiaccio e sulla pista.

S econda domenica di gare oggi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 dove, in programma, ci sono tante possibilità di medaglia per gli atleti azzurri. In mattinata, Federica Brignone e Sofia Goggia tornano sugli sci per lo slalom gigante femminile, nel pomeriggio invece Michela Moioli sarà impegnata nello snowboard cross insieme a Omar Visentin. Federica Brignone: «Ho usato tutto per vincere, anche la mia sofferenza» X Leggi anche › Federica Brignone mostra la cicatrice sulla gamba dopo l’incidente: «Record di punti, ma degli ultimi 42 avrei fatto a meno» Grande attesa anche per le due coppie italiane di pattinaggio di figura: Sara Conti e Niccolò Macii e Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Prosegue la terza giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

