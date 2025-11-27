La terra il vino e le radici | un mix di emozioni nel libro di Sandro Bacchini

Lifeandnews.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’eredità di sapore, storia e cuore. Il libro di Sandro Bacchini, diciottesima generazione della storica “Tenuta del Monsignore” nata nel lontano 1385, ci offre un’opera che trascende la semplice narrazione sul vino per diventare un profondo e toccante viaggio nell’anima dell’uomo, della sua terra e dei sentimenti che lo legano ad essa. Questo libro non . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

