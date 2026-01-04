Localia all' Archivio di Stato di Caserta si presenta il libro di Alessandro Tartaglione

L'Archivio di Stato di Caserta inaugura il nuovo anno con il debutto di "Localia", un progetto ambizioso che nasce dalla volontà di trasformare la narrazione storica in un'esperienza partecipativa capace di unire concretamente gli studiosi, i documenti d'archivio e le comunità del territorio.

