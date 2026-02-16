In ospedale con febbre alta Emanuele muore a 33 anni in Salento | annullati tutti gli eventi per il Carnevale

Da fanpage.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Emanuele Grecuccio, 33 anni, è morto a causa di una grave febbre alta che lo ha colpito mentre era in ospedale a Lecce. La sua famiglia e i suoi amici a Salve sono ancora sotto shock, perché era una persona molto conosciuta e apprezzata nella comunità. La notizia ha portato alla cancellazione di tutte le celebrazioni del Carnevale in paese, per rispetto della sua memoria.

È morto a 33 anni Emanuele Grecuccio, ricoverato per febbre alta a Lecce. Viveva a Salve, ed era attivo nel volontariato. Il Comune annulla le sfilate di carnevale in segno di lutto.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Emanuele entra in ospedale con la febbre alta e muore a 33 anni: il sospetto del virus

Emanuele Grecuccio, 33 anni, è deceduto nella notte tra il 14 e il 15 febbraio all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dopo essere stato portato d’urgenza con febbre alta.

Salento, muore a 33 anni dopo febbre alta: mistero sulla morte di Emanuele Grecuccio

Emanuele Grecuccio, un giovane di 33 anni di Salve, è deceduto improvvisamente a causa di una febbre alta che non si è fermata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Salento, in ospedale con febbre alta muore a 33 anni: mistero sul decesso di Emanuele Grecuccio; Emanuele entra in ospedale con la febbre alta e muore a 33 anni: il sospetto del virus; Influenza K (febbraio 2026): sintomi, durata e cura; Napoli, 68enne punto da un ragno violino: stava per perdere una gamba, lo salvano all'ospedale del Mare.

in ospedale con febbreMuore a 33 anni a causa della febbre alta dopo il ricovero in ospedale: Salento sotto chocÈ morto la notte del 14 febbraio mentre si trovava in ospedale a causa della febbre alta il 33enne Emanuele Grecuccio. L'uomo è arrivato in gravi condizioni all'ospedale Vito Fazzi di Lecce a causa di ... fanpage.it

in ospedale con febbreSalento, in ospedale con febbre alta muore a 33 anni: mistero sul decesso di Emanuele GrecuccioIl giovane uomo di Salve è stato portato in condizioni critiche all’ospedale Vito Fazzi di Lecce nella serata del 14 febbraio, nella notte la morte. Si ... bari.repubblica.it