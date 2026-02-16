In ospedale con febbre alta Emanuele muore a 33 anni in Salento | annullati tutti gli eventi per il Carnevale

Emanuele Grecuccio, 33 anni, è morto a causa di una grave febbre alta che lo ha colpito mentre era in ospedale a Lecce. La sua famiglia e i suoi amici a Salve sono ancora sotto shock, perché era una persona molto conosciuta e apprezzata nella comunità. La notizia ha portato alla cancellazione di tutte le celebrazioni del Carnevale in paese, per rispetto della sua memoria.

È morto a 33 anni Emanuele Grecuccio, ricoverato per febbre alta a Lecce. Viveva a Salve, ed era attivo nel volontariato. Il Comune annulla le sfilate di carnevale in segno di lutto.