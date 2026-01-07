Dentro le prigioni per obesi in Cina dove per dimagrire in 28 giorni le persone rischiano di morire
In Cina, l’aumento dell’obesità ha portato alla creazione di strutture note come “prigioni per obesi”, dove le persone sono sottoposte a rigide misure di perdita di peso in tempi molto brevi. Questi programmi, spesso di 28 giorni, suscitano dibattiti sulla loro efficacia e sui rischi per la salute, dividendo l’opinione pubblica tra approvazione e preoccupazione per le possibili conseguenze.
In Cina l'obesità è aumentata a tal punto che si è deciso di creare delle dure "prigioni" per far perdere peso: l'opinione pubblica è divisa tra utilità e pericolo di queste strutture.
