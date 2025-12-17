Negli ultimi tempi, l’economia cinese sta attraversando una fase di rallentamento significativo. Secondo il New York Times, gli investimenti nel Paese sono diminuiti drasticamente, determinando il primo calo annuale in oltre trent’anni. Questo quadro solleva preoccupazioni sulle prospettive di crescita e sulle conseguenze di una possibile crisi economica in Cina.

© It.insideover.com - L’allarme sugli “investimenti sconsiderati”: cosa succede (davvero) all’economia cinese

Per il New York Times gli investimenti in Cina hanno subito “un drastico rallentamento” spingendo il Paese “verso il suo primo calo annuale in oltre tre decenni”. Il Financial Times parla di “un aggravamento del calo degli investimenti” con Xi Jinping che ha lanciato “un attacco insolitamente brusco alla spesa pubblica sconsiderata”, la stessa che a detta di Pechino starebbe “limitando la crescita” della seconda economia più grande del mondo. Che cosa sta succedendo oltre la Muraglia? Niente che non sia già stato monitorato, analizzato e corretto dalla leadership del Partito Comunista Cinese (Pcc). It.insideover.com

Leggi anche: Ilaria Salis, immunità confermata per un solo voto: cosa significa davvero e cosa succede ora?

Leggi anche: Abuso di proteine: cosa succede davvero al nostro corpo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Non ti arricchirai con gli investimenti

In sei anni il credito reale alle imprese umbre è diminuito di oltre un quarto, con una perdita di quasi 3,5 miliardi di euro rispetto al 2019 e oltre 5 miliardi sul 2018. La Camera di Commercio lancia l’allarme: “Senza fiducia e investimenti, la regione rischia di fre - facebook.com facebook

Segnali macro cinesi deludono le aspettative di mercato, con scostamenti in negativo su produzione industriale, investimenti e consumi. Il tasso di disoccupazione, però, resta stabile. Produzione industriale: crescita più lenta del previsto Secondo ... x.com