Il prof precario risarcito dopo 20 anni con 18 mensilità

Un professore di religione di Brescia ha ottenuto un risarcimento dopo 20 anni di attesa. Il tribunale ha stabilito che i contratti a tempo indeterminato della scuola erano abusivi, superando il limite di tre anni previsto dalla legge. Per lui, sono state riconosciute 18 mensilità di risarcimento.

Un professore di religione ha visto riconosciuto dal tribunale di Brescia che i contratti a tempo indeterminato della scuola sono sono «abusivi in quanto oltre il limite triennale indicato dalla giurisprudenza come ragionevole durata massima dell’impiego a termine senza concorsi per la stabilizzazione». Si tratta della prima applicazione in Lombardia della sentenza della Corte di Cassazione n. 30779 del 23 novembre 2025. Il suo caso, seguito dall’avvocato Gianluca Trombadore su incarico della Cisl Scuola, lo racconta oggi Il Giorno. Il docente. Racconta il docente: «Sono precario da 20 anni, ho iniziato a insegnare nel 2006-2007.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

