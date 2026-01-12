Albano Sant’Alessandro aggredisce la madre e minaccia i familiari | arrestato 22enne

A Albano Sant’Alessandro, un 22enne è stato arrestato dopo aver aggredito la madre e minacciato altri familiari. Durante l’intervento, è stato sequestrato un coltello a farfalla. La donna ha riportato una prognosi di 15 giorni. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’episodio evidenzia le tensioni familiari e l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza.

IN CASA. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Per la donna 15 giorni di prognosi, sequestrato un coltello a farfalla. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

