Albano Sant’Alessandro aggredisce la madre e minaccia i familiari | arrestato 22enne

A Albano Sant’Alessandro, un 22enne è stato arrestato dopo aver aggredito la madre e minacciato altri familiari. Durante l’intervento, è stato sequestrato un coltello a farfalla. La donna ha riportato una prognosi di 15 giorni. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’episodio evidenzia le tensioni familiari e l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza.

