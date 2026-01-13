Nogara Ci vediamo in biblioteca | torna la cultura che unisce lettori autori e territorio

Nogara si appresta a ospitare la 7ª edizione di “Ci vediamo in Biblioteca”, un evento dedicato alla promozione della cultura, dei libri e della comunità locale. La rassegna offre un’occasione per incontrare autori, approfondire temi letterari e rafforzare il rapporto tra territorio e lettori, confermando l’importanza della cultura come elemento di coesione e crescita condivisa.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.