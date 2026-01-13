Nogara Ci vediamo in biblioteca | torna la cultura che unisce lettori autori e territorio
Nogara si appresta a ospitare la 7ª edizione di “Ci vediamo in Biblioteca”, un evento dedicato alla promozione della cultura, dei libri e della comunità locale. La rassegna offre un’occasione per incontrare autori, approfondire temi letterari e rafforzare il rapporto tra territorio e lettori, confermando l’importanza della cultura come elemento di coesione e crescita condivisa.
Nogara si prepara ad accogliere la 7ª edizione di “Ci vediamo in Biblioteca”, la rassegna culturale dedicata ai libri, agli autori e alla passione per la lettura. L’iniziativa, organizzata da Amiamo la Pianura – ramo Pianura Culturale, sezione Libri da Gustare, in collaborazione con il Comune di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: La storia del professore che riapre la biblioteca di un piccolo villaggio in Francia: “La cultura torna punto d’incontro per la comunità”
Leggi anche: Vacanze di Natale in biblioteca: la Saffi accoglie lettori e appassionati
CI VEDIAMO IN BIBLIOTECA’.
(Libri) Nogara: “Ci vediamo in Biblioteca”: torna la cultura che unisce lettori, autori e territorio (Dal nostro canale/blog di Tele Carpanea) - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.