Chi è l'imprenditore che ha comprato Palazzo Taverna a Milano per oltre 50 milioni di euro

Si chiama José Auriemo Neto, imprenditore brasiliano di 49 anni e responsabile di JHSF, l'uomo che ha comprato per oltre 50 milioni di euro il "palazzo delle Cinque Giornate di Milano".🔗 Leggi su Fanpage.it

È stata eseguita la confisca di beni per circa 13 milioni di euro nei confronti dell'imprenditore Giovanni Citarella, ex presidente della Nocerina.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro di oltre due milioni di euro a carico di un imprenditore ternano, coinvolto in un’indagine per evasione fiscale nei settori immobiliare e creditizio.

Per chi è sempre in movimento, l’arte è una grande terapiaLa mecenate e imprenditrice franco-vietnamita Hélène Nguyen-Ban racconta la sua passione e come usare l’intelligenza artificiale per aiutare l’arte contemporanea. ilsole24ore.com

Manager / Chi è Giovanni Ferrero, l'uomo più ricco d'Italia che ha ereditato l'impero della NutellaAlla guida dell'azienda dopo la tragica morte del fratello, la sua ricchezza è valutata dalla rivista Forbes in circa 41,4 miliardi di dollari ... affaritaliani.it

Giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 17,00 nella Sala del Consiglio Comunale di Taverna in palazzo San Domenico, Lectio magistralis del professore Flavio Caroli (in collegamento da Milano) e presentazione del suo nuovo libro su Sofonisba Anguissola (Crem - facebook.com facebook