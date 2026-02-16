Imola altro addio al Consiglio comunale | lascia anche Rebecca Chiarini
Rebecca Chiarini lascia il Consiglio comunale di Imola a causa di motivi personali. La decisione arriva pochi giorni dopo le dimissioni di altri due consiglieri, Daniele Marchetti e Riccardo Sangiorgi, creando un vuoto nell’amministrazione locale. La sua scelta si è resa necessaria per dedicarsi a nuove responsabilità professionali.
Imola (Bologna), 16 febbraio 2026 – Ancora dimissioni in Consiglio comunale. Pochi giorni dopo il passo indietro del leghista Daniele Marchetti, che a sua volta aveva fatto seguito a quello di R iccardo Sangiorgi, tocca ora a Rebecca Chiarini salutare l’Aula di piazza Matteotti. Al pari di Sangiorgi, Chiarini era stata eletta nel 2020 nelle file del Carroccio per poi passare nel gruppo misto a gennaio 2022. Se al posto di Sangiorgi è entrato Ilyan Dosi (transitato subito nelle file di FdI), e Fabiano Cavina rileverà il posto di Marchetti, a raccogliere il testimone di Chiarini in questo ultimo scampolo di mandato è destinato Fabio Sarti, che in virtù dello scorrimento in lista diventa il primo dei non eletti del 2020 con 61 preferenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
