Mariangela Bucci, capogruppo di Insieme per Santa Croce, lascia il consiglio comunale: "Sono stata onorata di poter guidare la coalizione di centrosinistra e della fiducia ricevuta da circa la metà degli elettori – spiega –. Il mio partito mi aveva chiesto questa disponibilità e io l’ho accettata con grande spirito di servizio verso la nostra comunità. In questo anno e mezzo che ha seguito l’elezione del sindaco Giannoni, il nostro gruppo ha portato avanti battaglie importanti, come quella per la sicurezza, per la garanzia dei livelli dei servizi sociali e per l’infanzia, per una Santa Croce dove non si facciano cacce alle streghe ma si coinvolga tutta la cittadinanza in un modo condiviso e rispettoso di stare insieme". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bucci lascia il consiglio comunale