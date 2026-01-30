A Niscemi, la collina continua a franare sotto la pioggia, provocando boati e preoccupazione tra i residenti. Sono ormai 1.300 le persone costrette a lasciare le case, e la zona rossa si allarga di nuovo. La frana avanza senza sosta, e le autorità cercano di gestire l’emergenza.

A Niscemi la collina continua a franare tra pioggia e boati. Sono 1300 gli sfollati, si allarga la zona rossa. Ancora chiuse le scuole. Cresce la preoccupazione di chi è stato costretto a lasciare tutto. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Niscemi, la frana avanza. Popolazione costretta a lasciare tutto

Approfondimenti su Niscemi Frana

A Niscemi la paura cresce mentre la terra continua a franare.

La frana a Niscemi mette in luce i problemi irrisolti dell’Italia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Niscemi, la frana avanza. Popolazione costretta a lasciare tutto

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: A Niscemi la frana avanza veloce. Addio alle case: Viene giù tutto; La frana avanza a Niscemi, Ciciliano: 'Chi ha casa lì non rientrerà più'; Condannati a crollare, a Niscemi la frana avanza ancora; Le immagini di un drone mentre riprendono la frana che avanza e che sta minacciando il centro abitato di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Visibile anche il crollo dal vivo di una nuova porzione di terreno e di parte di una casa. Segui tutti gli aggiornament.

La frana avanza a Niscemi, Ciciliano: 'Chi ha casa lì non rientrerà più'È vasto quattro chilometri il fronte della frana che ha sconvolto la cittadina di Niscemi, 30 mila abitanti a 22 chilometri da Gela (Caltanissetta) e 100 chilometri da Catania. ansa.it

Niscemi, Musumeci a Sky TG24: Comune ha sottovalutato frana. Sindaco: No inadempienzeLeggi su Sky TG24 l'articolo Niscemi, Musumeci a Sky TG24: 'Comune ha sottovalutato frana'. Sindaco: 'No inadempienze' ... tg24.sky.it

#TG2000 - #Niscemi, la frana avanza. Popolazione costretta a lasciare tutto #30gennaio #Meloni #Musumeci #cicloneHarry #Sicilia #Schifani #ProtezioneCivile #TV2000 @tg2000it @DPCgov x.com

Un contributo aglio studenti colpiti da ciclone Harry e frana di Niscemi per garantire la continuità degli studi facebook