Ex Croce Rossa senza pace L’immobile è pericolante Disposta l’inagibilità

L’ex Croce Rossa di Strettoia è stata dichiarata inagibile dal sindaco Alberto Giovannetti, a causa delle condizioni di pericolo dell’immobile. È stato stabilito un termine di trenta giorni per intervenire e ripristinare le condizioni di sicurezza. La disposizione mira a tutelare la pubblica incolumità e prevenire eventuali incidenti derivanti dallo stato di degrado dell’edificio.

Trenta giorni di tempo per ripristinare le condizioni di sicurezza dell'immobile. È ciò che il sindaco Alberto Giovannetti ha disposto nell'ordinanza con cui è stata dichiarata inagibile l'ex Croce Rossa di Strettoia (nella foto). Non c'è pace, quindi, per l'edificio storico di via Casone, caduto da tempo in rovina. L'ordinanza, firmata pochi giorni fa, è figlia del sopralluogo effettuato il 9 gennaio dall'ufficio tecnico del Comune, con il personale che accertò "il cattivo stato di conservazione dell'immobile – recita l'ordinanza – dato che da ispezione visiva è stato verificato che il tetto e la gronda risultavano pericolanti, con conseguente pericolo a ridosso della pubblica via".

