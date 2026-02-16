Ilary Blasi si sposa la proposta di matrimonio di Bastian Müller

Ilary Blasi si sposa dopo la proposta di Bastian Müller, avvenuta durante un fine settimana romantico a Parigi. La conduttrice ha condiviso la notizia sui social, pubblicando una foto in cui mostra l’anello di fidanzamento e scrive “My Forever Valentine”. La proposta è arrivata proprio il giorno di San Valentino, mentre i due passeggiavano lungo la Senna, tra luci e caffè all’aperto.

Ilary Blasi e il compagno Bastian Müller sono pronti a convolare a nozze. Con tre semplici parole, "My Forever Valentine", la conduttrice televisiva ha annunciato il grande passo con il calciatore, proprio nel giorno di San Valentino, durante una romantica vacanza a Parigi. Nell'immagine postata sui social si vede la mano della conduttrice, con il prezioso anello in bella mostra, che si staglia contro il panorama della capitale francese. Müller, al fianco di Ilary da ormai un paio d'anni, ha scelto la città dell'amore per chiedere alla compagna di sposarlo. A questo punto, non resta che attendere il divorzio ufficiale da Francesco Totti, con l'udienza decisiva fissata a marzo di quest'anno.